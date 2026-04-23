I genitori di una persona sono ancora in buoni rapporti con l'ex partner, mentre questa persona e l'ex partner non si rivolgono più parole. La situazione riguarda il mantenimento dei rapporti tra le parti coinvolte e le relazioni familiari. La differenza nei rapporti tra i vari soggetti è al centro della vicenda.

I miei genitori sono rimasti in ottimi rapporti con la mia ex, mentre io e lei neanche ci parliamo più. Non si vedono spesso ma lo fanno comunque con regolarità. Posso fargli capire che questa loro vicinanza con lei e il suo nuovo compagno mi ferisce o devo rispettare il loro rapporto?–Edoardo La situazione in cui ti trovi è fastidiosa, ma si può comunque provare a gestirla. Il punto di partenza è accettare che il legame che si è creato tra i tuoi genitori e la tua ex compagna è sincero e profondo, e quindi non è finito automaticamente quando voi due vi siete lasciati. L’altro aspetto importante è che comunque non si vedono spesso, segno che rispettano la distanza che ormai si è creata.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Rispettare le distanze

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