Le opposizioni in rivolta | Da noi scarso contributo? Pensi a rispettare le regole

Il sindaco Massari risponde alle opposizioni che lo criticano per il contributo scarso nel consiglio comunale. Nell’intervista di ieri al Carlino, Massari ha detto che loro dovrebbero rispettare le regole e la legalità. Le opposizioni non hanno tardato a reagire, accusando il primo cittadino di mancanza di dialogo e di scarso impegno. La polemica tra maggioranza e opposizione si fa sempre più accesa.

"Massari rispetti la legalità e le regole democratiche in consiglio comunale". L’attacco del sindaco alle opposizioni ("Da loro uno scarso contributo", ha detto nell’intervista di ieri concessa al Carlino) scatena una pioggia di reazioni. Ad aprire il fuoco è Dario De Lucia di Coalizione Civica: "Quello del sindaco è un tentativo di spostare l’attenzione dal tema vero, che è il rispetto della legalità e delle regole democratiche in consiglio comunale. Possiamo tollerare a fatica la mediocrità politica. Non tolleriamo l’opacità, le scorrettezze istituzionali e l’uso della macchina comunale come strumento di parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le opposizioni in rivolta: "Da noi scarso contributo? Pensi a rispettare le regole" Approfondimenti su Massari Consiglio Dimagrire bene: le regole d'oro da rispettare Perdere peso in modo efficace richiede un approccio equilibrato e sostenibile. Temporali, allerta del sindaco Mastella: le regole da rispettare Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso di allerta meteo per il Sannio, in seguito all’allerta gialla della Protezione civile regionale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Massari Consiglio Argomenti discussi: Le opposizioni in rivolta: Da noi scarso contributo? Pensi a rispettare le regole; DDL Stupri, Bongiorno: ampliamo tutele per le donne. Opposizioni in rivolta: così legge retrograda; Il governo fa muro: i fondi restano al Ponte di Messina; Opposizione infondata: la pensione io è di natura previdenziale. Presidio delle opposizioni a Montecitorio dopo l’annullamento della conferenza sulla remigrazione. #politica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.