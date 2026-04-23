Rinnovo Vlahovic frenata per il prolungamento? La società bianconera è preoccupata da due situazioni Il punto

La Juventus si trova davanti a un possibile rallentamento nelle trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic. La società è preoccupata per due questioni legate all’attaccante, che potrebbero influenzare la prosecuzione del rapporto. La situazione rimane in bilico mentre si attendono sviluppi sulle trattative e sulle condizioni contrattuali. La questione riguarda aspetti specifici legati al futuro dell’attaccante e alle negoziazioni in corso.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, il prolungamento è in bilico, infatti, la società bianconera è preoccupata da due situazioni che riguardano l’attaccante. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco. Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione legata al contratto dell’attaccante. Come sottolineato, l’ostacolo principale non riguarda l’ingaggio di base, poiché l’accordo con il giocatore è stato raggiunto sulla cifra di 6,5 milioni. Il vero problema, al di là delle commissioni, risiede nella tenuta fisica della punta, che desta serie preoccupazioni a causa delle troppe gare saltate. Di fatto, l’attaccante non scende in campo a tempo pieno dal ventinove di novembre, un’assenza che incide sulle riflessioni societarie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, frenata per il prolungamento? La società bianconera è preoccupata da due situazioni. Il punto DIALOGO JUVE VLAHOVIC SENZA RISTIC, SUPERSFIDA CON KOLO, RINNOVARE HA SENSO SE… MOMBLANO PIZZIGONI Notizie correlate Vlahovic Juve, cifre e dettagli del possibile rinnovo. La società bianconera risparmierebbe questa cifradi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, le cifre e i dettagli del possibile rinnovo del contratto del serbo. Rinnovo Vlahovic, Spalletti ha le idee chiare sul possibile prolungamento del serbo. Le impressioni in casa bianconeraLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vlahovic-Juve, niente accordo: le ultime sul rinnovo; Il rinnovo di Vlahovic e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL RINNOVO DI VLAHOVIC E ALTRE 2 STORIE SULLA JUVENTUS CHE POTRESTI ESSERTI PERSO; Nessun passo avanti per il rinnovo di Vlahovic: Moretto rivela gli aggiornamenti sulla trattativa con la Juventus. Juventus, si raffredda il rinnovo di Vlahovic: prima offerta per Lewandowski!Rinnovo Vlahovic – Non arrivano sviluppi concreti sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i contatti tra le par ... fantamaster.it L’infortunio di Vlahovic ha cambiato le carte in tavola per il rinnovo? Gli aggiornamentiGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic: Situazione Vlahovic, anche qua si trova un po' conferma di quello diciamo che si ... tuttojuve.com Novità sul rinnovo di #Vlahovic Cosa succede ora - facebook.com facebook Novità sul rinnovo di #Vlahovic Tutti gli aggiornamenti x.com