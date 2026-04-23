Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare al nuovo Testo Unico dedicato agli adempimenti e all'accertamento, parte della riforma fiscale avviata con la legge delega del 2023. Si tratta di un passo importante nel processo di revisione delle procedure fiscali, con modifiche che interesseranno le modalità di gestione degli obblighi fiscali e le verifiche dell’amministrazione finanziaria. L’approvazione rappresenta un momento chiave nel percorso di aggiornamento della normativa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il nuovo Testo Unico su adempimenti e accertamento, uno dei tasselli centrali della riforma fiscale avviata con la legge delega del 2023. L’obiettivo del governo è semplificare le regole, accorpare le norme già in vigore e rendere più chiaro il rapporto tra contribuenti e Fisco. Non si tratta di nuove imposte, ma di una riscrittura organica delle procedure. Cambiano cioè modalità, tempi e principi che regolano controlli e obblighi fiscali. Vediamo in che misura. Cos’è il Testo Unico su adempimenti e accertamento. Iniziamo con lo spiegare la natura del provvedimento licenziato dal governo Meloni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riforma fiscale su adempimenti e accertamento, approvato il Testo Unico: cosa cambia

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