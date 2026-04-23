Ricoveri interventi prestazioni I voti agli ospedali perugini patologia per patologia

A fine 2025, Agenas ha pubblicato il Pne, il rapporto nazionale che analizza i risultati della sanità nel 2024. Il documento valuta i ricoveri, gli interventi e le prestazioni offerte dagli ospedali, con un focus sui voti assegnati ai reparti perugini in base alle patologie trattate. Questo strumento mira a supportare programmi di audit clinico e organizzativo, fornendo un quadro dettagliato delle performance delle strutture sanitarie.

“Uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo”. Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a fine 2025 ha pubblicato il Pne, il programma nazionale esiti, che fotografa lo stato della sanità del 2024 (anno in cui c'è stato il passaggio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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