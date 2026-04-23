Resonance | A Plague Tale Legacy riceve nuove immagini con Sophia a Venezia

Dopo un periodo di assenza, Resonance: A Plague Tale Legacy torna a farsi notare pubblicando nuove immagini che ritraggono Venezia, una delle location più suggestive del gioco. Le immagini mostrano dettagli delle ambientazioni e dei personaggi all’interno della città, che si distingue per i suoi canali e le architetture storiche. La pubblicazione ha suscitato l’interesse dei fan e degli appassionati di videogiochi.

Dopo un lungo silenzio, Resonance: A Plague Tale Legacy torna a far parlare di sé con nuove immagini che mostrano una delle ambientazioni più affascinanti del gioco: Venezia. Le scene pubblicate sorprendono per l’atmosfera e per la scelta di una città iconica, che sembra perfettamente integrata nel mondo narrativo della serie. Al centro di tutto c’è Sophia, protagonista di questa nuova avventura, impegnata in un viaggio tra mistero e pericolo. Le immagini mostrano chiaramente che Venezia non sarà solo uno sfondo, ma un ambiente da vivere in modo attivo. Si intravedono scorci tra le strade strette, passaggi sui tetti e percorsi lungo i canali, suggerendo un gameplay basato sull’esplorazione e sul movimento verticale.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resonance: A Plague Tale Legacy riceve nuove immagini con Sophia a Venezia Notizie correlate Leggi anche: Tale padre, tale... Kai Rooney, che show! Doppietta con l'U16 in un tempo e gol con l'U18 nell'altro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia; Resonance A Plague Tale Legacy: la storia di Sophia al centro del primo diario di sviluppo; Resonance A Plague Tale Legacy: l'uscita del gioco è imminente; Resonance: A Plague Tale Legacy confermato per il 2026, arrivano i primi dettagli sulla protagonista. Resonance: A Plague Tale Legacy, sarà valido ? Approfondiamo SophiaAsobo Studio torna a parlare di Resonance: A Plague Tale Legacy con un DevBlog tutto dedicato a Sophia, trasformando quello che sembrava solo uno spin-off in un ritratto caratteriale molto ... q-gin.info Resonance: A Plague Tale Legacy confermato per il 2026, arrivano i primi dettagli sulla protagonistaA un anno dall'annuncio di Resonance: A Plague Tale Legacy e quattro anni dopo l'uscita di A Plague Tale: Requiem, Asobo Studio ha condiviso nuovi dettagli sul progetto, confermando che il gioco esplo ... it.ign.com Asobo Studio conferma che il lancio di #ResonanceAPlagueTaleLegacy non è troppo lontano, e nel primo diario degli sviluppatori svela informazioni sulla protagonista Sophia. - facebook.com facebook Let us take you behind the scenes of Resonance: #APlagueTale Legacy. In this first Devblog, learn about the creative process behind Sophia's character. From her design to the challenge of writing her backstory, start uncovering her secrets now. tinyur x.com