Reggio il monito di Don Nuccio | senza santi si finisce sotto i tiranni

Durante l’omelia di San Giorgio, il sacerdote di Reggio Calabria ha avvertito i presenti che senza figure di riferimento spirituale e morale si rischia di cadere sotto il controllo di poteri oppressivi. Le sue parole sono state rivolte ai fedeli, invitandoli a riflettere sull’importanza di valori e valori morali per preservare la libertà individuale e collettiva. Nulla è stato aggiunto su eventuali implicazioni politiche o altre questioni.

? Cosa sapere Don Nuccio Cannizzaro lancia un monito ai cittadini di Reggio Calabria durante l'omelia di San Giorgio.. La perdita delle radici storiche e del culto millenario rischia di indebolire l'identità della comunità.. A Reggio Calabria, durante le celebrazioni per il 23 aprile, don Nuccio Cannizzaro ha lanciato un monito durissimo ai cittadini: un popolo che non riconosce i propri santi finirà inevitabilmente per celebrare i propri tiranni. Il messaggio è arrivato forte e chiaro durante l’omelia dedicata a San Giorgio, in una giornata segnata dalla presenza del sindaco f.f. Mimmo Battaglia e del candidato sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il monito di Don Nuccio: senza santi si finisce sotto i tiranni Notizie correlate Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni”Si aggiunge un altro tassello al mosaico degli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, iniziati a poche ore dalla veglia promossa dal... Leggi anche: Beatrice di York senza pace, ora finisce sotto accusa anche il marito italiano