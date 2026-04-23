Quello che resta tre riti nelle montagne del Friuli | a Udine l' anteprima del documentario di D’Agostini
Martedì 5 maggio alle ore 20.00 si terrà a Udine, presso il Cinema Visionario – Sala Astra, l’anteprima del documentario intitolato “Quello che resta”. L’evento si concentrerà su tre riti tradizionali delle montagne del Friuli, offrendo una panoramica sul patrimonio culturale di quella zona. La proiezione sarà seguita da un momento di confronto con il pubblico.
Martedì 5 maggio alle ore 20.00, al Visionario – Sala Astra di Udine, si svolgerà la serata di anteprima del documentario “Quello che resta. Tre riti nelle montagne del Friuli”, prodotto da Snait Società Cooperativa, diretto da Marco D’Agostini e con le interviste di Marta Pascolini.L’evento.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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