L’APPUNTAMENTO. Al Cinema Lo Schermo Bianco (Daste), mercoledì 25 febbraio alle 20.45, arriva il film di Emma Onesti, premiato al Filmmaker Festival di Milano. La regista in sala e dopo la proiezione incontro con ospiti di Lab 80, Spazio Autismo e Officine Tantemani. Arriva a Bergamo, in anteprima per città e provincia, il documentario «Dove siamo?» di Emma Onesti, vincitore del Premio Nicola Curzio come Miglior Film (sezione Prospettive) al 34° Filmmaker Festival di Milano. L’appuntamento è mercoledì 25 febbraio alle 20.45, al cinema Lo Schermo Bianco di Daste, con la regista presente in sala. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, anteprima del documentario sull’autismo «Dove siamo?»

Un'anteprima regionale del trailer del documentario

