Bergamo anteprima del documentario sull’autismo Dove siamo?
Il film di Emma Onesti, premiato al Filmmaker Festival di Milano, farà vedere per la prima volta a Bergamo il documentario sull’autismo «Dove siamo?». L’evento si terrà mercoledì 25 febbraio alle 20.45 al Cinema Lo Schermo Bianco in Daste, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà delle persone con autismo.
L’APPUNTAMENTO. Al Cinema Lo Schermo Bianco (Daste), mercoledì 25 febbraio alle 20.45, arriva il film di Emma Onesti, premiato al Filmmaker Festival di Milano. La regista in sala e dopo la proiezione incontro con ospiti di Lab 80, Spazio Autismo e Officine Tantemani. Arriva a Bergamo, in anteprima per città e provincia, il documentario «Dove siamo?» di Emma Onesti, vincitore del Premio Nicola Curzio come Miglior Film (sezione Prospettive) al 34° Filmmaker Festival di Milano. L’appuntamento è mercoledì 25 febbraio alle 20.45, al cinema Lo Schermo Bianco di Daste, con la regista presente in sala. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
“Dove siamo?”, in anteprima a Bergamo il film documentario su autismo e famiglie
A Bergamo, il film documentario “Dove siamo?” di Emma Onesti fa il suo debutto davanti al pubblico locale.
