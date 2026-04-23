Ogni giorno, i commenti sui social o le dichiarazioni pubbliche catturano l'attenzione, spesso generando polemiche. Martedì, il centro dell’attenzione sono state le parole di un esponente politico di destra relative al 25 aprile, che hanno suscitato reazioni tra i rappresentanti della sinistra. La vicenda si inserisce in un susseguirsi di discussioni pubbliche su temi storici e commemorativi, alimentando il dibattito politico e mediatico del momento.

Non passa giorno senza che i progressisti si indignino per qualcosa. Martedì il motivo scatenante sono state le frasi di Ignazio La Russa sul 25 aprile. «Quando ero ministro della Difesa», ha ricordato il presidente del Senato, «andavo a rendere omaggio al monumento ai partigiani che c’è al cimitero di Milano, dove portavo una corona, e poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti diversi caduti della Repubblica sociale italiana, molti ignoti». «Ci andavo in forma privata», ha aggiunto, «perché secondo me era un momento di pacificazione che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa. E lo rifarei». Ovviamente da sinistra è partito subito il solito coro lamentoso sulla «costituzione antifascista», i «rigurgiti fascisti» e il fatto che «se oggi La Russa può dire ciò che pensa è grazie ai partigiani».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quando la sinistra parlava come La Russa

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