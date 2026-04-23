Quando la preghiera modella il cervello | la rivoluzione nascosta della mente
Recentemente sono state pubblicate nuove ricerche che analizzano come le pratiche religiose influenzano il cervello umano. Gli studi si concentrano sui cambiamenti che avvengono nei lobi temporali durante la preghiera e altre attività spirituali. Questi processi sembrano modificare le funzioni cerebrali, delineando un legame tra esperienze religiose e strutture neurologiche. La scoperta apre nuove prospettive sulla relazione tra spiritualità e funzionamento mentale.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dalla neuroplasticità alla riduzione dello stress, le neuroscienze rivelano come meditazione e preghiera trasformano struttura, emozioni e percezione del sé.🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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