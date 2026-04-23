Quando è nata pesava solo 600 grammi ma adesso può tornare a casa | grande felicità al Sant' Anna

Dopo tre mesi di cure e monitoraggi, la piccola A., nata con un peso di soli 600 grammi, può finalmente tornare a vivere con la famiglia. Durante il periodo di degenza, sono stati necessari interventi e controlli continui per garantire la sua stabilità. La notizia del suo ritorno a casa ha suscitato grande soddisfazione tra il personale medico e i familiari, che hanno seguito con attenzione ogni fase del percorso.

Un percorso lungo tre mesi, fatto di attese, paure e piccoli grandi progressi. Si è conclusa con il ritorno a casa la storia della piccola A., nata nel gennaio scorso alla 24ª settimana di gestazione con un peso di appena 625 grammi e seguita fin dai primi istanti dalla Terapia Intensiva.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate La piccola bimba piuma vince la sua battaglia: nata prematura, pesava solo 600 grammi ma adesso può andare a casaDopo quattro mesi in terapia intensiva neonatale al Sant’Anna, la bambina dimessa senza esiti clinici. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cronaca - QuiComo; Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in Scozia; Esercitazione sul lago di Como, 14 aprile 2026. Eccidio di Sant’Anna, il sindaco di Stazzema attacca il Governo: Assenza che è segno di disprezzoStazzema (Lucca), 12 agosto 2025 – L'assenza di rappresentanti del governo alla commemorazione della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema è un segno del disprezzo verso questo luogo. Queste ... lanazione.it 3 MAGGIO 2026 – ORE 16:00 Segnate questa data: a Chieti inaugura THE GROOMING STUDIO Via Valignani, 102/104 (ZONA SANT'ANNA) Sarà un piacere incontrarvi e brindare insieme all’inizio di questa nuova avventura. Vi aspetto! Eman - facebook.com facebook