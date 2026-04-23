PSG-Nantes 3-0 | i Campioni ripristinano i quattro punti di vantaggio sul Lens

Il Paris Saint-Germain ha battuto il Nantes 3-0 in una partita valida per la Ligue 1, mantenendo così un vantaggio di quattro punti sulla seconda in classifica. La gara si è conclusa con una vittoria convincente per i campioni in carica, che hanno controllato il gioco dall'inizio e hanno segnato tutti e tre i gol nel corso del secondo tempo. Il risultato permette al PSG di consolidare il primo posto in campionato.

2026-04-22 22:18:00 Il web non parla d’altro: Il Paris Saint-Germain ha ripristinato un vantaggio di quattro punti in testa alla Ligue 1 vincendo 3-0 sul Nantes in difficoltà. Una sconfitta casalinga a sorpresa contro il Lione lo scorso fine settimana aveva visto il vantaggio del PSG sul Lens ridotto a solo un punto, ma hanno sfruttato appieno una partita infrasettimanale in mano contro gli sfidanti a sorpresa per il titolo. Una doppietta dell’eccellente Kvicha Kvaratskhelia, i cui gol sono arrivati??su entrambi i lati di un superbo finale di Desire Doue, hanno assicurato i punti al PSG. Gli uomini di Luis Enrique andranno ad Angers sabato il giorno dopo la visita del Lens al Brest.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - PSG-Nantes 3-0: i Campioni ripristinano i quattro punti di vantaggio sul Lens Notizie correlate Report, risultato, gol con la doppietta di Dembele che aiuta la capolista della Ligue 1 a portare quattro punti di vantaggio sul Lens2026-04-03 23:10:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ousmane Dembele ha segnato uno spettacolare tiro al volo nell’ambito della doppietta del detentore... Leggi anche: Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul Lens Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paris Saint-Germain-Nantes 3-0: doppietta di Kvaratskhelia, i padroni di casa a +4; VIDEO. Liverpool Psg 0-2: gol e highlights Champions; quote PSG Nantes: il pronostico sui parigini; Giuseppe Rossi: Vivai, grandi campioni e tanta fatica, solo così si può ripartire. Psg-Nantes 3-0: video, gol e highlightsIl Psg domina il Nantes e si impone con un netto 3-0 al Parco dei Principi, un successo che consente a Luis Enrique di tirare un sospiro di sollievo in campionato. I parigini tornano a +4 sul Lens: un ... sport.sky.it Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul LensIl georgiano apre il match su rigore e si ripete a inizio secondo tempo, l'ala francese supera il portiere avversario con un diagonale imparabile di destro: i parigini passeggiano (3-0) contro il Nant ... gazzetta.it Ligue 1, Psg-Nantes 3-0: doppietta di Kvara. Guarda gli highlights #SkySport #PsgNantes #Ligue1 x.com La Rari Nantes Imperia Olio Raineri apre al triathlon: obiettivo giovani e valorizzazione del territorio (Video) Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/04/22/leggi-notizia/argomenti/sport-5/articolo/la-rari-nantes-imperia-olio-raineri-apre-al-triathlo - facebook.com facebook