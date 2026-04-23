Pronostico Napoli-Cremonese | orgoglio contro istinto di sopravvivenza

Venerdì alle 20:45 si disputa la partita tra Napoli e Cremonese, valida per la trentaquattresima giornata della Serie A. La sfida si svolge allo stadio di casa del Napoli, con le due squadre pronte a scendere in campo. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni, pronostici, e le modalità di visione in diretta tv e streaming.

Napoli-Cremonese è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro la Lazio, una settimana fa, il Napoli ha incassato la prima sconfitta casalinga di questo campionato. Venute meno le energie nervose dopo il deludente pareggio di Parma e soprattutto dopo aver preso consapevolezza che l’Inter capolista sia ormai irraggiungibile, gli azzurri di Antonio Conte hanno visto svanire l’imbattibilità del “Maradona” arrendendosi 2-0 all’ex Maurizio Sarri. Probabilmente una delle prestazioni stagionali peggiori quella offerta contro i biancocelesti: i campioni d’Italia in carica non hanno mai tirato in porta, producendo a malapena lo 0.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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