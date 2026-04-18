La partita tra Nottingham Forest e Burnley si disputa domenica, nella trentatreesima giornata di Premier League. Nottingham Forest, dopo aver eliminato il Porto in semifinale di Europa League, punta a ottenere tre punti contro un Burnley ormai retrocesso. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà le probabili formazioni delle due squadre. La partita rappresenta un'occasione per Nottingham Forest di consolidare la propria posizione in classifica.

Nottingham-Burnley è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Prima la semifinale di Europa League eliminando il Porto, poi tre punti contro un Burnley ormai retrocesso per mettere una grossa pietra sulla salvezza. Ecco, la settimana del Nottingham è clamorosa e si potrebbe chiudere nel migliore dei modi dopo la sfida in programma domenica pomeriggio. Pronostico Nottingham-Burnley: chiudono la settimana perfetta (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché sulla carta entrambe dovrebbero lottare ancora per prendersi la permanenza nel massimo campionato inglese, ma a dire il vero solamente i padroni di casa hanno reali possibilità.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Burnley: chiudono la settimana perfetta

Notizie correlate

Nottingham Forest-Burnley (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’atteggiamento del Nottingham Forest non dovrebbe cambiare, questa contro il Burnley è una partita da non sbagliare, ma lo stato d’animo della...

Pronostico Nottingham Forest-Crystal Palace: la magia è finitaNottingham Forest-Crystal Palace è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nottingham Forest vs Burnley Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 19-04-2026; Pronostico Nottingham Forest-Burnley 19 aprile 2026: 33ª Giornata di Premier League; Nottingham Forest FC - Burnley FC Pronostico e confronto quote 19.04.2026; Pronostico Nottingham Forest-Burnley: quote, percentuali e analisi 33ª giornata Premier League 2025/26.

Pronostico Nottingham Forest vs Burnley – 19 Aprile 2026Nel Premier League si gioca Nottingham Forest - Burnley, in programma il 19 Aprile 2026 alle 15:00 al suggestivo City Ground. Una sfida che promette ... news-sports.it

Il pronostico di Porto-Nottingham Forest: ecco l'esito che vale quota 2.20L’occasione per provare a ripetere quella esperienza ci potrebbe essere, a patto che i lusitani riescano ad avere la meglio nel doppio confronto con il Nottingham (valevole come quarto di finale di Eu ... tuttosport.com

Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Reds si misurano con la squadra di Farioli facebook