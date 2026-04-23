Il match tra Oviedo e Villarreal si avvicina, con l’attenzione rivolta alle possibili scelte dei giocatori coinvolti. Si analizzano i pronostici riguardo ai marcatori e ai tiri in porta, in un contesto in cui il Real Oviedo si trova ad affrontare un ciclo di partite ravvicinate. La sfida, prevista nell’arco di pochi giorni, potrebbe influenzare la stagione delle due squadre.

Oviedo-Villarreal, i pronostici sul match in chiave player building: dal marcatore ai possibili tiratori Spalle al muro, il Real Oviedo si prepara ad affrontare un tour de force che in quattro giorni dovrebbe caratterizzarne la stagione in modo indelebile. Il successo dell’ Elche, infatti, obbliga la compagine di Almada ad una reazione immediata: i bonus sono finiti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ad ogni modo anche il Villarreal che si presenta al Tartiere ha assoluto bisogno di punti per provare a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. La difesa del “Sottomarino Giallo”, però, sta scricchiolando in maniera evidente: sono infatti sette le partite consecutive che hanno visto Cardona e compagni subire almeno un gol.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Oviedo-Villarreal: marcatore e tiri in porta

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