Questa sera il campionato spagnolo torna in campo con il match tra Villarreal ed Espanyol. Si tratta di una partita importante, che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre nella corsa europea. I tifosi sono in attesa di vedere chi tra i due riuscirà a portare a casa i punti pesanti in palio.

Pronostici Villarreal-Espanyol: il ventitreesimo turno della Liga si chiude con un match che mette in palio dei punti pesanti per l’Europa. Le nostre scelte Sono quattro i punti di vantaggio che al momento ha il Villarreal, quarto in classifica, rispetto al Betis che domenica è andato a vincere sul campo dell’Atletico Madrid. Ma il Sottomarino giallo ha pure due partite in meno e, in un colpo solo, potrebbe allungare ma anche riprendere i Colchoneros al terzo posto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’Espanyol, con i suoi 34 punti, sogna invece di rimanere dentro la zona Europa ma non solo, vede pure la possibilità di rientrare in Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Villarreal-Espanyol: marcatore e tiri in porta

