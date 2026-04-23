Project Eternal | la memoria del mondo diventa digitale prima che sia troppo tardi

C’è una corsa silenziosa che attraversa il nostro tempo, meno evidente di quella all’innovazione ma altrettanto urgente: la digitalizzazione della memoria del mondo. Iniziative di conservazione digitale di archivi storici, documenti e patrimoni culturali si moltiplicano, con l’obiettivo di prevenire la perdita di informazioni preziose. Questa operazione coinvolge enti pubblici e privati, impegnati a trasformare il patrimonio storico in formati accessibili e duraturi nel tempo.

C’è una corsa silenziosa che attraversa il nostro tempo, meno evidente di quella all’innovazione ma forse ancora più urgente, perché riguarda ciò che rischia di andare perduto senza fare rumore, senza generare allarme immediato, ma attraverso un processo lento e continuo di trasformazione, erosione e dimenticanza. È in questo spazio, sospeso tra tecnologia e memoria, che si inserisce Project Eternal, l’iniziativa globale lanciata il 23 aprile 2026 da Antigravity all’indomani della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, con l’obiettivo dichiarato di preservare digitalmente il patrimonio culturale prima che il tempo — o l’incuria — lo renda irrecuperabile.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Project Eternal: la memoria del mondo diventa digitale (prima che sia troppo tardi) WWWLW Ep 49 | From Karloff to Cronin | Did Lee Cronin bring HORROR back to The Mummy Notizie correlate A Chieti la presentazione del libro “Prima che sia troppo tardi” di Alessandra BucciUn appuntamento dedicato alla cultura, alla riflessione e al valore della scrittura come strumento di rinascita. Videoispezioni: vedi i danni prima che sia troppo tardiUn controllo oggi evita grandi costi domani: l’importanza delle videoispezioni per la manutenzione preventiva. Panoramica sull’argomento Project Eternal: la memoria del mondo diventa digitale (prima che sia troppo tardi)C’è una corsa silenziosa che attraversa il nostro tempo, meno evidente di quella all’innovazione ma forse ancora più urgente, perché riguarda ciò che ... panorama.it Antigravity lancia Project EternalAntigravity lancia Project Eternal: un’iniziativa globale per preservare la memoria culturale attraverso il Gaussian Splatting (ANSA) ... ansa.it