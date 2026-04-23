Prevenzione tumore utero | Conversano batte tutti con 1.546 colposcopie

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel presidio di Conversano sono state eseguite 1.546 colposcopie nell'ambito della prevenzione del tumore uterino. Questo numero rappresenta il totale delle procedure svolte in un determinato periodo, evidenziando l’impegno della struttura sanitaria in questa attività. La colposcopia è uno strumento utilizzato per individuare eventuali anomalie cervicali, contribuendo alla diagnosi precoce di eventuali problematiche.

? Cosa sapere Il presidio di Conversano ha registrato 1.546 colposcopie per la prevenzione del tumore uterino.. Il modello di prossimità della Asl Bari garantisce l'accesso diagnostico a 75mila donne.. Nel 2025, il presidio territoriale di Conversano ha registrato ben 1.546 colposcopie eseguite nel centro dedicato allo screening della cervice uterina, segnando il primato tra tutte le strutture della Asl Bari per l’approfondimento diagnostico sulla prevenzione del tumore all’utero. I numeri che emergono dal bilancio dell’anno appena concluso raccontano una realtà di servizio capillare, dove la prevenzione non resta un concetto astratto ma si traduce in prestazioni concrete nelle strade e nei quartieri della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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