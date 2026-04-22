Tumore all' utero il centro Asl di Conversano modello per la prevenzione | oltre 1500 colposcopie in un anno
Nel 2025, il centro di screening per la cervice uterina situato nel presidio territoriale di assistenza di Conversano ha condotto oltre 1.500 colposcopie. Si tratta di un servizio dedicato alla prevenzione del tumore all’utero, che ha visto numeri significativi di interventi nel corso dell’anno. Il centro rappresenta un punto di riferimento per le attività di diagnosi precoce e monitoraggio di questa patologia.
Nel 2025, nel Centro screening della cervice uterina ospitato all'interno del presidio territoriale di assistenza di Conversano, sono state eseguite 1.546 colposcopie. Si tratta del numero più alto tra tutti i centri della Asl Bari, che fanno della struttura un punto di riferimento sul territorio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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