L’Ausl Romagna ha risposto alle critiche del presidente del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa riguardo alla gestione delle strutture di emergenza-urgenza. Secondo l’ente, i dati recenti indicano un calo del 9% dei codici minori nei pronto soccorso, considerato come un segnale positivo. La replica arriva dopo le dichiarazioni di Vignali, che aveva sollevato preoccupazioni sulla pressione sulle strutture di emergenza.

Non si è fatta attendere la replica dell’Ausl Romagna alle critiche mosse da Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa, in merito alla gestione delle strutture di emergenza-urgenza sul territorio. Attraverso una nota ufficiale, l’Azienda sanitaria difende.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pressione sui pronto soccorso, l'Ausl replica a Vignali: Dati positivi, calano del 9% i codici minori; Salute mentale. Meno utenti ma più pressione sui servizi: boom di accessi al pronto soccorso e prestazioni in crescita. Aumenta il personale e spesa per antidepressivi. Il Rapporto del Ministero; A Jesi, pronto soccorso sotto pressione. Il primario: Serve risposta dal territorio; Salute mentale, in Sicilia meno strutture e più pressione sui servizi: cosa dicono i dati.

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