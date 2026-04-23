Presidente Meloni vada a Porzûs per ricordare una scomoda verità

Il presidente del Consiglio ha annunciato un viaggio a Porzùs per ricordare un episodio storico. Nel 1944, in quella località, alcuni partigiani cattolici della brigata Osoppo furono uccisi da componenti comunisti. L'evento è legato a un momento difficile della Resistenza italiana, segnato da tensioni tra diverse fazioni partigiane. La visita mira a commemorare le vittime di quella pagina sanguinosa, ancora oggi oggetto di discussione storica.

Gentilissima Giorgia Meloni, vi è un giorno tra le pieghe della nostra storia che non può essere trattato come una ricorrenza qualsiasi, né consumato nella ritualità svuotata di senso: il 25 aprile. Non un semplice anniversario, ma un crocevia della coscienza nazionale. Eppure, proprio per questo, esso chiede di essere ricordato davvero, non evocato distrattamente, non celebrato meccanicamente, ma attraversato con il coraggio severo della verità. Ricordarlo veramente significa strapparlo alla comoda narrazione univoca e restituirlo alla sua complessità, anche laddove essa brucia. Significa osare guardare negli occhi le ombre che accompagnarono la luce della Liberazione.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Presidente Meloni, vada a Porzûs per ricordare una scomoda verità Notizie correlate «Gratteri e la verità scomoda»: una lettrice interviene sul referendumLa polemica sulle dichiarazioni del magistrato antimafia Nicola Gratteri riguardo al referendum sulla giustizia è diventata particolarmente aspra,... Tra gag irresistibili e una passione smodata per la pasticceria siciliana, il film ci mette davanti a una verità scomoda: non può esserci perdono senza un vero pentimento(askanews) – Si può effettivamente rispettare alla lettera tutto quello che c’è scritto nella Bibbia, almeno per farsi perdonare una grande bugia?... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assemblea Nazionale di Federalberghi, l'intervento del Presidente Meloni; Meloni tra insulti e rimpatri; Cara Premier Meloni, non confondiamo il patrocinio a spese dello Stato con l’incentivo alla remigrazione; Presidente Meloni, vada a Porzûs per ricordare una scomoda verità. Bilancio di attività e posizioni pubbliche del presidente MeloniSintesi delle visite, delle dichiarazioni e dei colloqui internazionali del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con attenzione agli eventi del 13 aprile 2026 e del 9 aprile 2026 ... viaggiamo.it Meloni: Nessun rimpasto e no dimissioni. Schlein e Conte: Vi manderemo a casaReferendum, futuro del governo, crisi internazionale, rischi per l'economia. La presidente del Consiglio in Parlamento per un'informativa urgente sul suo ultimo anno di governo attacca le opposizioni: ... ilfoglio.it Salvo Sallemi. . Su La7 ho commentato i beceri attacchi al presidente Meloni giunti dalla tv russa #Salvosallemi #fratelliditalia - facebook.com facebook Il Paese delle meraviglie raccontato da Giorgia Meloni si scontra con la realtà. Nemmeno un mese fa la presidente del Consiglio rivendicava conti dello Stato in ordine e una significativa riduzione del deficit. Oggi arriva lo schiaffo dei numeri. Il governo continu x.com