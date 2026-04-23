Preservativi sempre più cari | prezzi in continuo aumento ma non frena la domanda

Negli ultimi tempi, i prezzi dei preservativi sono aumentati in modo significativo, con alcune variazioni che raggiungono anche il 30%. Questo incremento si riscontra su tutto il mercato, mentre la domanda sembra mantenersi stabile nonostante i costi più elevati. I consumatori continuano ad acquistare questi prodotti senza mostrare segnali di riduzione, anche se i prezzi sono in costante crescita.

I preservativi stanno diventando più cari e l’aumento non è marginale: in alcuni casi i prezzi potrebbero salire fino al 30%. Un rincaro che riguarda uno dei prodotti più diffusi e utilizzati al mondo, con effetti immediati sui consumatori e sui sistemi sanitari che li distribuiscono. A segnalare la tendenza è anche l’industria stessa. Il più grande produttore globale ha già anticipato possibili aumenti tra il 20% e il 30%, spiegando che l’incremento dei costi lungo tutta la filiera non lascia alternative se non trasferire una parte del peso sui prezzi finali. Si tratta quindi di un rincaro strutturale, non temporaneo, legato a cambiamenti profondi nella produzione e nella logistica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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