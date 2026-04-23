Presentato l' Abruzzo Open 2026 | il grande tennis internazionale torna a Francavilla al Mare
È stata annunciata l’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, torneo di tennis facente parte del circuito ATP Challenger. La competizione si terrà sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Francavilla al Mare dal 3 al 10 maggio. L’evento rappresenta un ritorno di rilievo per il grande tennis internazionale nella regione, rafforzando la tradizione di questa manifestazione sportiva.
È stata presentata l’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, prestigioso torneo di tennis del circuito internazionale ATP Challenger, che si svolgerà sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Francavilla al Mare dal 3 al 10 maggio, consolidando un legame indissolubile tra lo sport di alto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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