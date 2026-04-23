Preparati ad assistere ai Mondiali di calcio più grandi di sempre

I prossimi Mondiali di calcio promettono di essere i più grandi di sempre, attirando l'attenzione di appassionati e media di tutto il mondo. Questi eventi sportivi, che si svolgono ogni quattro anni, rappresentano un momento di grande aggregazione internazionale, con squadre provenienti da diverse nazioni che si sfidano sul campo. La competizione coinvolge anche numerose aziende che offrono prodotti e servizi legati all'evento, spesso promossi attraverso canali di vendita online.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I Mondiali di calcio sono ormai alle porte e mai come quest'anno ne sentiamo il bisogno. Nel 2026, il più grande evento sportivo del mondo sarà più grande e spettacolare che mai, nel bene e nel male. Ci saranno più squadre? Sì. Più partite? Sì. Viviamo un periodo storico più complicato, carico di tensioni politiche e intrinsecamente problematico? Sì, sì e ancora sì. Le cose da raccontare sono davvero tante, e il torneo non è nemmeno iniziato. Quindi, andiamo subito al sodo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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