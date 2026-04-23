Alle 23 aprile, si è tenuta una preghiera della sera in cui si è chiesto al Padre di prendersi cura di sé stessi e della famiglia. La preghiera si è conclusa con una richiesta di protezione e di una notte di pace, affidando le vite alle mani misericordiose del Padre e alla protezione degli Angeli. L’evento si inserisce in una tradizione di preghiere serali che chiedono conforto e tutela.

Al termine di questo giorno, mettiamo la nostra vita e la nostra famiglia nelle mani del Padre misericordioso affinché ci doni una notte di pace sotto la protezione degli Angeli. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ma preziosi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Padre Santo e Misericordioso, Tu fai miracoli, Tu sei tesoro di beni inestimabili e fonte di bontà inesauribile. Guarda dall’alto dei cieli e prenditi cura di me, che ripongo in Te tutta la mia fiducia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 23 aprile: Padre, prenditi cura di me e della mia famiglia

Vangelo del giorno | LE PAROLE DI GESÙ TI SCALDANO IL CUORE - p. Luca Arzenton

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