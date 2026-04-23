A Pozzuoli, nel fine settimana del 25 aprile, potrebbe verificarsi una carenza di vigilanza nella zona dei lidi di Licola e Varcaturo. Gli agenti della Polizia Municipale hanno segnalato la necessità di ricevere garanzie e un numero adeguato di risorse per garantire il monitoraggio del territorio durante quei giorni. La questione riguarda il mantenimento della sicurezza pubblica nel periodo festivo.

Weekend a rischio presidio nella zona dei lidi di Licola e Varcaturo. Gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli chiedono delle garanzie e un numero di risorse che li accompagnino nel monitoraggio del territorio nel weekend che si appresta a venire, quello del 25 aprile. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, weekend del 25 aprile senza vigili? Municipale: “Trovare accordo per lavorare in sicurezza”

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