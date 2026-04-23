Pornhub a rischio blocco in Italia | quando cambia l’accesso e perché

In Italia, l’accesso a siti di contenuti per adulti come Pornhub potrebbe essere soggetto a restrizioni più stringenti. La questione riguarda principalmente la difficoltà di controllare la presenza di minorenni che accedono a materiale non adatto a loro. Di recente, la Commissione europea ha avviato azioni volte a limitare la possibilità di raggiungere questi contenuti, portando a un possibile blocco o a modifiche nelle modalità di accesso.

Accedere a Pornhub dall’Italia potrebbe diventare sempre più complicato. La facilità con cui i minorenni possono raggiungere contenuti per adulti, infatti, ha spinto la Commissione europea a prendere provvedimenti seri. Le misure tradizionali, come le autodichiarazioni di maggiore età e le etichette “Riservato agli adulti”, si sono dimostrate inefficaci. Il risultato è che siti come Pornhub rischiano blocchi nazionali se non adottano sistemi di verifica dell’età affidabili, garantendo sicurezza senza compromettere la privacy degli utenti. Le misure contro Pornhub Italia. Dall’ 11 novembre 2025 per il Pornhub italiano è obbligatoria la verifica dell’età per siti vietati ai minori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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STRETTA STORICA SUI SITI PORNO! DA NOVEMBRE POTREBBERO BLOCCARTI L’ACCESSO IN TUTTA ITALIA

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