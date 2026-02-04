Blocco di Pornhub in Italia il ricorso al TAR cambia la data di applicazione | cosa succede ora

Il blocco di Pornhub in Italia si sposta di nuovo. Dopo il ricorso di Aylo, la società che gestisce Pornhub e YouPorn, il TAR del Lazio ha deciso di sospendere l’applicazione dell’obbligo di verifiche età. La data di entrata in vigore del provvedimento viene così posticipata, lasciando ancora aperto il dibattito sulla regolamentazione dei contenuti online.

Il TAR del Lazio sospende l'obbligo di age verification per i siti porno dopo il ricorso di Aylo, la società che gestisce Pornhub e YouPorn. Slitta dunque l’attuazione delle regole Agcom: tutto fermo almeno fino all'11 marzo 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pornhub Italia

Ultime notizie su Pornhub Italia

Pornhub, perché presto non sarà più accessibile ai nuovi utenti nel Regno UnitoLa piattaforma ha annunciato che bloccherà la possibilità di creare account a partire dal 2 febbraio, come forma di protesta contro una recente legge del paese ... wired.it

Pornhub chiude ai nuovi utenti nel Regno Unito: ecco cosa succedeBrutte notizie per i futuri fruitori di Pornhub nel Regno Unito, infatti dal 2 febbraio l'iscrizione diventerà off limits per i nuovi utenti. Il noto sito di intrattenimento per adulti ha infatti deci ... hdblog.it

