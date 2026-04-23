Polizia locale Viterbo presta due agenti a Marta e Graffignano

Due agenti della polizia locale di Viterbo sono stati assegnati temporaneamente ai comandi di Marta e Graffignano. Questa decisione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree limitrofe, migliorando i controlli e la sicurezza sulle strade. Gli agenti continueranno a svolgere le loro funzioni anche nel territorio di provenienza, integrando le attività di prevenzione e vigilanza nelle comunità coinvolte.

Agenti della polizia locale di Viterbo in soccorso delle comunità vicine. Due operatori del comando cittadino saranno impiegati anche nei territori di Marta e Graffignano, garantendo una maggiore presenza istituzionale sulle strade. Si tratta di una pratica ormai consolidata che permette alle.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Montemurlo, gli agenti della polizia locale salvano due caniNelle scorse ore, gli agenti della polizia locale di Montemurlo sono intervenuti dopo la segnalazione relativa alla presenza di due cani ritrovati a... Infarto in strada, uomo salvato da due agenti della polizia localeStoria a lieto per un uomo colpito da infarto mentre si trovava in via Barbieri, al Navile. Altri aggiornamenti Si parla di: Polizia locale, Viterbo presta due agenti a Marta e Graffignano. Viterbo – I residenti di San Faustino a favore del nuovo regolamento di Polizia Urbana: Grazie all’AmministrazioneVITERBO - Un cambiamento atteso da cent'anni. Poco meno sono gli anni passati da quando nel lontano 1935 la città mise mano al regolamento di Polizia Urbana, ... etrurianews.it Polizia di Viterbo, 24 misure di prevenzioneNewTuscia – VITERBO – Nel corso delle ultime settimane, sono stati adottati numerosi provvedimenti da parte della Questura di Viterbo nei confronti di soggetti riconducibili alle categorie di pericolo ... newtuscia.it