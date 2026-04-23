Polizia locale controlli nelle aree più a rischio e pulizie di primavera di auto nei cortili Agec

Durante la settimana, la polizia locale di Verona ha effettuato diversi controlli nelle zone considerate più a rischio, concentrandosi principalmente sugli spazi verdi e sui cortili. Le pattuglie del Reparto Motorizzato sono state impiegate in queste aree per verificare eventuali irregolarità. Inoltre, sono stati svolti interventi di rimozione di veicoli lasciati nei cortili di proprietà comunale.

Una serie di controlli sono stati svolti nel corso della settimana dalla polizia locale di Verona, con le pattuglie del Reparto Motorizzato, soprattutto in quelle aree che maggiormente necessitano di sorveglianza e supervisione negli spazi verdi. Interventi che erano finalizzati anche a.🔗 Leggi su Veronasera.it

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