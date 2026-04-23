PNRR snodi formativi scarica 47 modelli pronti all’uso

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un avviso pubblico con protocollo 73226 del 27 marzo 2026, relativo a progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’ambito di questa iniziativa, sono stati resi disponibili 47 modelli pronti all’uso, destinati a supportare gli interventi formativi. Il progetto si inserisce in un quadro di azioni volte a rafforzare gli aspetti educativi e di formazione nei diversi contesti scolastici.