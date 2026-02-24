La gestione del patrimonio scolastico attraverso le figure di sistema in essa impegnato Scarica 9 modelli già pronti

Un aumento dei costi di manutenzione ha portato a un intervento deciso sulla gestione patrimoniale delle scuole. La causa è l’inefficienza dei processi interni e la mancanza di strumenti efficaci. Sono stati adottati nove modelli pratici, pensati per semplificare le procedure e migliorare l’organizzazione. Questi strumenti sono disponibili per chiunque voglia ottimizzare l’uso delle risorse scolastiche e ridurre le spese inutili.

9 modelli già pronti all'uso relativi alla gestione del patrimonio scolastico attraverso le figure di sistema. La gestione del patrimonio della scuola è attività assai complessa che vede coinvolte numerose professionalità a supporto degli organi monocratici Dirigente Scolastico e DSGA. La guida fornisce un utile aiuto, accompagnata da 9 modelli già pronti all'uso: Verbale affidamento.