Il mercato del Napoli si sta concentrando sulla situazione di Leonardo Spinazzola, con il futuro dell’esterno italiano ancora da definire. Le dichiarazioni recenti di un noto giornalista sportivo su un canale YouTube hanno acceso l’attenzione su possibili sviluppi riguardo al suo contratto, che scadrà a giugno. La trattativa tra il calciatore e il club potrebbe portare a novità nelle prossime settimane, mentre altri aspetti della sessione di trasferimenti continuano a essere monitorati.

Il futuro di Leonardo Spinazzola è uno dei temi centrali del mercato in uscita del Napoli. Le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, rilasciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano, aprono diversi scenari per l’esterno italiano, il cui contratto andrà in scadenza a Giugno. Secondo quanto riportato dal Giornalista, al momento la situazione sarebbe ancora tutta da definire. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma i segnali non sembrano particolarmente incoraggianti per una permanenza automatica del calciatore. Moretto fa chiarezza sul futuro di Spinazzola. Moretto ha spiegato con molta chiarezza che la situazione legata a Spinazzola è molto delicata: ” Spinazzola è in scadenza di contratto a Giugno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Più fuori che dentro”: mercato Napoli, la svolta in via dell’Estate

RICOSTRUIAMO IL NAPOLI DI CONTE PER VINCERE LO-SCUDETTO!! - GENNAIO 2026

Notizie correlate

Leggi anche: Il Napoli punta un obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima estate

Dentro l’Ateneo. Fuori mercato e bibliotecaPer un’università che entra, ci sono anche un mercato coperto e una sede centrale della biblioteca che escono dai progetti futuri.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; Nel salotto napoletano, ritratto d’artista fuori dal mondo; In uno dei punti più panoramici di Napoli adesso puoi mangiare smash burger e patate fritte; Juan Jesus sempre più lontano da Napoli, Spinazzola nodo da sciogliere: il punto.

Moretto – Spinazzola al momento è più fuori che dentro al progetto NapoliAl momento Spinazzola è più fuori che dentro il progetto. I colloqui per il rinnovo sono fermi. Così l'esperto di mercato Matteo Moretto a proposito della situazione contrattuale del calciatore azzu ... mondonapoli.it

Moretto annuncia: Addio Napoli a parametro zero, ad oggi è più fuori che dentro!Calciomercato Napoli, ultime notizie: il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto delle principali trattative in corso mentre si avvicina la fine del campionato e l'inizio della stagione estiva di ... msn.com

Napoli> Pompei - Another cross road with 'pedestrian crossings blocks'. Pompeii excavations give a real snapshot of a wealthy Roman city, 'frozen' since 2000 years by the Mount Vesuvius eruption. Walking in these streets is an unique sensation! >>> Wikipedi - facebook.com facebook

Napoli-Cremonese apre la 34^ giornata di Serie A: le probabili formazioni #SkySport #Napoli #Cremonese #SerieA x.com