piotta al via il si riparano ricordi tour

Un disco nato dall’elaborazione di un dolore profondo: la perdita del fratello, figura centrale che attraversa tutte le tracce. La musica diventa per l’artista uno strumento di trasformazione e accettazione, per rielaborare il passato e restituirlo in modo autentico. Atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, spaziano dall’acustica all’elettronica restituendo un disco che unisce la maturità del cantautorato e la freschezza del rap. Con questo lavoro Piotta conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva.In due ore di show Piotta porta in concerto tutti i nuovi brani come il singolo “E così te ne vai”, “Più a fondo” realizzata con Simone Cristicchi, ma anche “Siamo noi” feat.🔗 Leggi su Multisapere.com

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Piotta - E così te ne vai

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