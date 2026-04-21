In partenza il Si riparano ricordi tour di Piotta prevista una data ad Ancona al PosaPark

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Parte sabato 25 aprile da Trento e toccherà anche il capoluogo dorico il "Si riparano ricordi tour", la nuova tournée di Tommaso Zanello, in arte Piotta. Il tour segue la pubblicazione dell'omonimo album, uscito il 27 marzo per Warner Music - Ada, un lavoro intimo e maturo nato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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