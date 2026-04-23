Pinamonti come vice Hojlund | il Napoli ci prova

Il Napoli sta valutando l’ipotesi di acquisire un nuovo attaccante per affiancare Rasmus Hojlund nella stagione in corso. Tra le candidature sul tavolo del club c’è anche quella di Andrea Pinamonti, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Hojlund. La trattativa è in fase di sviluppo e si conoscono i nomi coinvolti, ma non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi definitivi.

La situazione nel reparto offensivo potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto in caso di addio di Romelu Lukaku. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata e individuare un profilo affidabile, già abituato alla Serie A. Pinamonti rappresenta una soluzione concreta. Conosce bene il campionato italiano e ha maturato esperienza anche in contesti diversi, dimostrando di sapersi adattare e di poter garantire un buon contributo in zona gol. Non si tratta di un titolare annunciato, ma di un giocatore che potrebbe ritagliarsi spazio e risultare utile nel corso della stagione. Il Napoli, infatti, ha bisogno di una rosa più profonda, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Notizie correlate

Napoli, serve un vice Hojlund: Pinamonti, Zirkzee o il pallino FergusonDoveva essere la costosa ruota di scorta nel regno di Big Rom, ma si è trasformato nel padrone assoluto dell’attacco azzurro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea Pinamonti; Napoli, è caccia al vice Hojlund: spunta l'idea Pinamonti; Vice Hojlund, spunta un profilo dalla Serie A: è il profilo preferito di Manna – GdS; Il Napoli pensa a Pinamonti per il vice Hojlund. È il profilo ideale.

Pinamonti come vice Hojlund: il Napoli ci provaIl Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti da inserire alle spalle di Rasmus Hojlund, e tra le idee che stanno prendendo forma c’è quella che porta ... dailynews24.it

Gazzetta – Vice Hojlund, Pinamonti è un profilo prima che un’idea. I dettagliIl Napoli segue Pinamonti come vice Hojlund per la prossima stagione. Racconta La Gazzetta dello Sport, è un profilo prima che un'idea ... mondonapoli.it

GAZZETTA - Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund Idea Pinamonti. Bye Bye Romelu (dubbi) ma poi chi alle spalle di Hojlund C’è - ci sarà - un vuoto oggettivo a breve, perché tra le pieghe di quest’accordo un po’ farlocco ci finisce altro: il Nap - facebook.com facebook

Ma mica devi convincere me ti ho solo fatto notare che parla di età e non di valore. Fa il nome di Pinamonti, ma poteva essere tranquillamente un altro. Basta leggere il suo pensiero su cui si può esser chiaramente in disaccordo x.com