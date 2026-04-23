Pietracatella la conferma su mamma e figlia | Grave intossicazione da ricina

A Pietracatella, è stato confermato che mamma e figlia sono decedute a causa di una grave intossicazione da ricina. La conferma ufficiale è arrivata dopo le analisi che hanno stabilito la presenza di questa sostanza tossica nei loro corpi. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia, mentre le famiglie delle vittime sono in stato di shock.

Adesso è praticamente certo: Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi sono morte a causa di una « grave intossicazione da ricina ». Lo rivela nero su bianco la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Nel documento gli esperti del Centro antiveleni confermano l’avvelenamento. La relazione è stata inviata agli investigatori dalla dottoressa Benedetta Pia De Luca che ha effettuato le autopsie. Nella relazione tossicologica redatta dal professor Locatelli la ricina è «in concentrazioni compatibili con quadro di intossicazione acuta nei campioni ematici prelevati durante le autopsie». Al vaglio il cellulare dell’unica figlia sopravvissuta.🔗 Leggi su Open.online

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Il giallo di #Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Sequestrato il cellulare della figlia sopravvissuta. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com