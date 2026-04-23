Un rappresentante ha definito come orrenda e grave l’uccisione di 18 lupi e altri animali selvatici avvenuta nel Parco d’Abruzzo. La notizia è stata commentata senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui responsabili dell’evento. Nessuna informazione riguardo alle motivazioni o alle conseguenze legali è stata resa nota fino a questo momento. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna da parte di alcune organizzazioni ambientaliste.

«Giudico orrendo e grave l’uccisione di 18 esemplari di lupi e di altri animali selvatici nel Parco d’Abruzzo. Ho chiesto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di accentuare i controlli sul territorio al fine di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili dell’accaduto. Il ministero dell’Ambiente è particolarmente attento e sensibile alla protezione e alla tutela di una specie animale così importante ai fini dell’equilibrio del nostro ecosistema. Manterremo alta l’attenzione per impedire che queste ignobili azioni non vanifichino gli sforzi condotti affinché la popolazione questa preziosa specie raggiungesse un numero tale da consentirne il passaggio da specialmente protetta a protetta».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pichetto: "Orrenda e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupo nel Parco d’Abruzzo"

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