Predazioni di ovicaprini nel Parco di Montevecchia | Attenti al lupo

Nel Parco di Montevecchia si registrano nuovi episodi di predazione. Alcuni ovicaprini sono stati attaccati da un lupo, secondo quanto riferiscono i pastori della zona. Le autorità stanno seguendo da vicino la situazione, mentre gli allevatori chiedono misure per proteggere il bestiame.

L'ente brianzolo: "Episodi riconducibili al passaggio occasionale di un singolo esemplare in dispersione, una fase naturale del ciclo biologico del lupo che si verifica prevalentemente nei mesi invernali" Nel territorio del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone si sono verificate alcune predazioni di ovicaprini da parte di un probabile esemplare di lupo. Lo rende noto la direzione del Parco precisando che gli episodi - avvenuti nei giorni scorsi - sono probabilmente riconducibili proprio al passaggio occasionale di un singolo esemplare in dispersione, una fase naturale del ciclo biologico del lupo che si verifica prevalentemente tra la fine dell’autunno e i mesi invernali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Montevecchia Parco

Ultime notizie su Montevecchia Parco

Argomenti discussi: Predazioni di ovicaprini nel Parco. Forse è stato un lupo; Allarme lupi nel parco di Montevecchia e della Valle del Curone; Comportamenti da seguire in caso di avvistamento lupi; Il ritorno del lupo: dati, rischi e biodiversità.

