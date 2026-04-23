Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 aprile 2026

Stasera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,15, su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione si propone di analizzare temi di attualità attraverso interviste e servizi, con la partecipazione di vari ospiti. La puntata si svolgerà come di consueto, offrendo approfondimenti su questioni di interesse pubblico.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 aprile 2026. Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 aprile 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la crisi di identità della destra di Governo. I conti economici che non tornano. La situazione internazionale sempre più complessa.🔗 Leggi su Tpi.it

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 2 aprile 2026

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