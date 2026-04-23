Persecuzione dei cristiani nel mondo | ecco i dati allarmanti di un fenomeno in aumento

Negli ultimi anni si è osservato un incremento delle persecuzioni contro i cristiani in diverse parti del mondo. Rapporti recenti indicano che in alcuni Paesi la fede cristiana è soggetta a restrizioni e violenze più di prima, portando molte persone a vivere in condizioni di rischio e paura. La situazione varia da regione a regione, con alcune aree particolarmente colpite da tensioni e discriminazioni legate alla religione.

Si registra un netto aumento di persecuzioni nei confronti dei cristiani: ecco quali sono i Paesi del mondo in cui la situazione è più drammatica e dove la fede cristiana, oggi, è diventata una scelta eroica. Secondo i dati riportati dall’Ong Porte aperteOpen Door negli ultimi due anni si è registrato un significativo aumenti dei casi di cristiani perseguitati. La cifra complessiva stimata raggiunge e forse anche supera i 380 milioni di persone. L’incremento è di 15 milioni rispetto agli anni immediatamente precedenti. Le persecuzioni variano di intrensità e si va dalle discriminazioni alle minacce, ci sono abusi fino a sfociare a violenze fisiche e all’uccisione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Persecuzione dei cristiani nel mondo: ecco i dati allarmanti di un fenomeno in aumento I primi Cristiani furono perseguitati Notizie correlate La persecuzione dei Cristiani: un urgente appello alla comunità globaledi Paolo Fedele * La crescente persecuzione dei cristiani nel mondo non è solo una questione di fede, ma un grave problema di diritti umani che... Case popolari, nel modenese 3400 famiglie in attesa di casa. “Dati allarmanti”Pulitanò e Arletti (FdI) attaccano la Regione sul tema degli Erp: "Le politiche abitative della sinistra sono fallimentari" L'Edilizia Residenziale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eco dell’Amore 3: meritano di più; In Cina i cristiani sono in continua crescita, ma il regime aumenta la repressione; Prevost, missione in Africa per i cristiani perseguitati; Cristiani! Non restiamo una maggioranza silenziosa!. Il massacro dei cristianiDalle persecuzioni e stragi di intere popolazioni all’omicidio di Kirk, fino al linciaggio di Deranque: una sorta di genocidio commesso ... lucidamente.com Quel silenzio sulla persecuzione dei cristiani nel mondoAl direttore - Mi domando come mai la persecuzione dei cristiani trovi poco spazio nei media italiani ed europei. Dove sono i giornali dell’intellighenzia politicamente corretta quando bisogna ... ilfoglio.it La persecuzione della minoranza musulmana espulsa a forza dal Myanmar continua. “Su due lati del confine” racconta storia e conseguenze di una violazione dei diritti umani sempre più dimenticata, provando a tenere in vita una questione che parla anche a - facebook.com facebook La persecuzione della minoranza musulmana espulsa a forza dal Myanmar continua. “Su due lati del confine” racconta storia e conseguenze di una violazione dei diritti umani sempre più dimenticata, provando a tenere in vita una questione che parla anche a x.com