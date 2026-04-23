Perché mangiare tardi la sera fa male Cibo fuori orario i rischi per la salute

Mangiare tardi la sera è un’abitudine comune, soprattutto dopo una giornata intensa, ma può comportare rischi per la salute. Sempre più persone si concedono uno spuntino notturno, senza considerare le conseguenze di questo comportamento. La scelta di consumare pasti o snack in orari avanzati può influire sui processi digestivi e sul sonno, anche se spesso questa abitudine viene sottovalutata.

Fare uno spuntino notturno, magari dopo una giornata particolarmente intensa, è un comportamento diffuso e spesso sottovalutato. Eppure, secondo una nuova ricerca presentata alla Digestive Disease Week 2026, questa abitudine potrebbe avere conseguenze ben più serie del previsto. Il legame tra stress e alimentazione fuori orario, infatti, sembra incidere in modo significativo sulla salute dell’apparato digerente, trasformando un gesto apparentemente innocuo in un possibile fattore di rischio. A mettere in guardia è Harika Dadigiri, ricercatrice del New York Medical College, che ha evidenziato come lo stress cronico amplifichi gli effetti negativi del cibo consumato di notte.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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