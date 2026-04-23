Perché il Teatro della Società di Lecco è al centro di un caso legale

Il Teatro della Società di Lecco ha riaperto i battenti a fine novembre, attirando l’attenzione di molti per l’evento e i discorsi ufficiali. La riapertura ha segnato la conclusione di un lungo intervento di restauro che aveva coinvolto la città per diversi anni. Tuttavia, l’apertura è ora al centro di un procedimento legale che coinvolge alcune questioni relative alla gestione e alle procedure di ristrutturazione.

Aveva riaperto le porte a fine novembre tra applausi e discorsi, il Teatro della Società di Lecco. Quel sipario rialzato in piazza Garibaldi era stato raccontato come il sigillo di una lunga stagione di lavori, il punto finale di un restauro che aveva tenuto la città col fiato sospeso per anni.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lecco, la danza premiata di Merola conquista il Teatro della SocietàDomani, mercoledì 15 aprile, alle ore 21, il Teatro della Società di Lecco ospiterà la MM Contemporary Dance Company per una serata dedicata alla... Leggi anche: Caso Delmastro, legale Caroccia: "Quota di Miriam in società è di 1.250 euro" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lecco, Teatro della Società: causa da 500 mila euro blocca ridotto e spazi interni; Giulia Delli Santi. Il problema non è la stagione teatrale, ma il progetto culturale; Teatro Sociale, ecco la nuova stagione: tutti i protagonisti da Rocco Papaleo a Lunetta Savino. Prezzi abbonamenti più bassi, accessibilità e un giorno di spettacolo in più; La danza contemporanea sul palco del Teatro della Società di Lecco. TEDxLecco 2026, presentata la stagione: Always on al Teatro della Società e Paolo Nespoli tra gli speakerAnnunciati tre eventi: TEDxLecco il 3 ottobre, TEDxYouth il 26 maggio e lo Startup Weekend dal 12 al 14 giugno Biglietti per TEDx in vendita dal 15 maggio con prezzi differenziati in base alla visibil ... msn.com TEDxLecco 2026, presentata la stagione: “Always On” al Teatro della Società e Paolo Nespoli tra gli speaker - facebook.com facebook