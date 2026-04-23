Pensioni minime | proposta per un bonus che aiuti cure e trasporti

In una riunione della VI Commissione regionale, la consigliera Fasiolo ha presentato una proposta di aumento delle pensioni minime. La proposta prevede l’introduzione di un bonus destinato a coprire le spese per cure e trasporti di chi riceve pensioni basse. La misura mira a offrire un sostegno economico diretto ai pensionati con redditi più bassi, senza indicare ulteriori dettagli sulla sua implementazione o sulle cifre coinvolte.

? Cosa sapere La consigliera Fasiolo propone nuovi aumenti per le pensioni minime in VI Commissione regionale.. L'integrazione mira a coprire i costi di trasporto per l'accesso ai centri di cura.. La consigliera regionale Fasiolo ha chiesto interventi più incisivi sulle pensioni minime durante la VI Commissione del 23 aprile, sottolineando come l’attuale incremento del sussidio economico debba essere accompagnato da nuove misure per i cittadini più anziani. Il dibattito si è acceso a seguito del confronto sulla modifica delle regole relative al bonus pensione annuale e sull’aggiornamento delle linee guida per il diritto allo studio nel periodo 2024-26.🔗 Leggi su Ameve.eu

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