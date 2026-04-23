Un finanziamento di 572 milioni di euro per la Pedemontana del Golfo a Gaeta è stato segnalato come insufficiente. La Penna ha denunciato un buco di fondi che mette a rischio il completamento dell’opera, con particolare attenzione alla sorgente Mazzoccolo. Attualmente, i fondi disponibili non sono sufficienti per proseguire i lavori, e questa situazione potrebbe portare a un blocco del progetto.

? Cosa sapere La Penna denuncia buco di 572 milioni per la Pedemontana del Golfo a Gaeta.. Il rischio per la sorgente Mazzoccolo e i fondi insufficienti bloccano il progetto.. Il consigliere regionale Salvatore La Penna ha denunciato martedì scorso gravi lacune riguardanti la realizzazione della Pedemontana del Golfo di Gaeta, evidenziando un divario enorme tra i fondi stanziati e i costi reali dell’opera strategica per il sud pontino. Durante l’audizione della VI Commissione Lavori Pubblici del consiglio regionale del Lazio, presieduta da Cosmo Mitrano, sono emersi i nodi strutturali che bloccano il progetto infrastrutturale. Al tavolo erano presenti anche rappresentanti di Anas e della Direzione regionale dei Lavori pubblici, riuniti su richiesta di associazioni e comitati locali per discutere l’andamento del percorso progettuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedemontana del Golfo: buco di milioni e rischi per l’acqua

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