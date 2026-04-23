Paziente riceve diagnosi grave al Ruggi poi rivalutata altrove Polichetti Udc | La direzione sanitaria faccia chiarezza

Un paziente ha ricevuto una diagnosi grave in un ospedale di Salerno, successivamente rivalutata in un’altra struttura. I familiari chiedono chiarimenti sulla vicenda e invocano verifiche rapide, evidenziando la richiesta di trasparenza da parte della direzione sanitaria. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i parenti, che si sono rivolti alle autorità per ottenere spiegazioni sulla gestione del caso.

Dopo una diagnosi inizialmente definita grave all'ospedale di Salerno e poi rivalutata altrove, monta la protesta dei parenti di un paziente che chiedono trasparenza e verifiche immediate. Al centro della vicenda vi sarebbe un esame Pet-Tac eseguito presso il Ruggi di Salerno, in seguito al quale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Intramoenia al Ruggi, l'appello di Polichetti (Udc): "Verifiche subito in Ginecologia"Punta i riflettori sulle segnalazioni giunte da diversi cittadini sul presunto mancato corretto svolgimento delle attività intramoenia nel reparto di... Polichetti (Udc): “Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni, il Ruggi spieghi”La vicenda del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, riaccende il dibattito sulla gestione della... Una raccolta di contenuti Si parla di: Tumore al polmone, guarito a Cosenza. Allergie. Quasi un paziente su due non riceve la diagnosiNonostante la forte incidenza delle patologie allergiche respiratorie, a volte non c'è una sufficiente attenzione ad esse: in diversi paesi analizzati nel Burden of Allergic Rhinitis in Europe ... quotidianosanita.it Dolore toracico. È sintomo di una patologia grave solo una volta su 20Solo un paziente su 20 che si presentano al pronto soccorso con dolore toracico riceve una diagnosi che mette in pericolo la sua vita. È quanto emerge da un’analisi statunitense pubblicata su JAMA ... quotidianosanita.it