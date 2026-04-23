A Sassari, nel 2025, il 39,77% dei candidati non ha superato l’esame di guida, facendo registrare il tasso di bocciature più alto in Italia. La percentuale supera di circa 15 punti la media nazionale dell’anno precedente, che si attestava intorno al 25%. Questa cifra rende l’esame di guida nella città sarda il più difficile del paese, con un numero di bocciature che si è mantenuto elevato rispetto ad altre regioni.

? Cosa sapere Sassari registra il 39,77% di bocciature agli esami di guida nel 2025.. Il tasso di insuccesso supera la media nazionale del 25% registrata l'anno scorso.. Il 39,77% dei candidati che affronta l’esame di guida nella provincia di Sassari non riesce a superare le prove, posizionando il territorio in cima alla classifica nazionale per numero di bocciature nel 2025. Mentre nelle province del Mezzogiorno i respinti durante la prova pratica sono quasi inesistenti, nel sassarese la selezione si fa drastica: oltre il 36% degli aspiranti conducenti fallisce proprio durante il test su strada. I dati del dossier ministeriale relativi all’anno scorso descrivono un quadro complesso, dove su un totale di più di 2 milioni e 200.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patente a Sassari: record di bocciature, è l’esame più duro d’Italia

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