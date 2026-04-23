Passeggiate in città per dar voce ai propri turbamenti | partita l' edizione 2026 di Turbe da Passeggio

Martedì scorso, il 21 aprile, si è svolto il primo appuntamento di "Turbe da Passeggio 2026" a Forlì, accolto con entusiasmo da parte della cittadinanza. L'evento, nato con l’intento di creare momenti di socialità e il senso di comunità sul territorio, ha potuto contare sulla collaborazione di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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