In un’intervista rilasciata a CalcioNews24, il noto procuratore ha parlato delle trasformazioni avvenute nel ruolo del procuratore nel calcio. Sono stati discussi anche i profili più adatti per la Nazionale, senza entrare nel dettaglio di nomi specifici. La conversazione ha toccato vari aspetti del mestiere e delle scelte tecniche, offrendo una panoramica sulle attuali dinamiche nel mondo del calcio professionistico.

di Stefano Cori Pasqualin ha rilasciato un’intervista a CalcioNews24, tanti gli argomenti trattati dal noto procuratore e opinionista sportivo. Claudio Pasqualin, noto procuratore ed opinionista sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcionews24. Con lei volevo partire da un’analisi generale del momento del calcio italiano, specie in riferimento alle dichiarazioni di Claudio Gentile che ha rivelato di aver ricevuto pressioni da diversi procuratori quando era CT dell’Under 21. Quale è secondo lei l’impatto degli agenti sulla crisi ormai decennale e quali soluzioni proporrebbe? « Conosco Gentile e lo apprezzo. Mi sembra una persona di ottima caratura di cui il calcio italiano si è disfatto in maniera inopportuna e intempestiva oltretutto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pasqualin a CalcioNews24: «Vi spiego come è cambiato il ruolo del procuratore. In Nazionale vedrei bene questi due»

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